COMUNICAT In vremuri tulburi, mai mult ca oricand, repunerea in discuție a ceea ce este esențial se impune in mod natural: esențial in viața, esențial in arta, necesar supraviețuirii, indispensabil. Definirea artei in esența sa este o preocupare veche de milenii a filozofilor. De la Platon, care considera ca esența artei este imitarea realitații, la Wittgenstein, care sublinia ca nu exista trasaturi comune tuturor operelor de arta, ci doar similitudini in proporții diferite, pana la Arthur Danto și identificarea greșelii de a lega esența artei de proprietați ale lucrarilor artistice, incercarea…