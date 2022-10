Biden vrea să ”reevalueze” relaţia SUA cu Arabia Saudită Presedintele american ”a fost foarte clar cu privire la faptul ca trebuie sa continuam sa reevaluam aceasta relatie, ca trebuie sa fim pregatiti sa o reconsideram”, declara intr-un interviu acordat CNN un purtator de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala (NSC), John Kirby. ”Joe Biden este pregatit sa coopereze cu Congresul pentru a reflecta la ceea ce trebuie sa fie aceasta relatie in viitor”, a declarat el. ”El vrea sa inceapa consultari inca de pe acum. Nu cred ca acest lucru ar trebui sa astepte si nici ca acest lucru va astepta mult timp”, a mai declarat el. OPEP+ – 13 membri ai Organizatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

