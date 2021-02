Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat marti, in prima sa deplasare oficiala de la investirea sa la Casa Alba, sa accelereze programul de vaccinare anti-COVID-19 din SUA si a spus ca profesorii ar trebui sa aiba prioritate la vaccinare, pentru a permite deschiderea scolilor pe o scara mai larga,…

- Presedintele american Joe Biden participa vineri la prima reuniune - virtuala - a Grupului Celor Sapte Puteri Industrializate (G7), pe tema pandemiei covid-19, economiei mondiale si atitudinii fata de China, anunta Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Biden va avea astfel ”oportunitatea…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Am petrecut doua…

- Presedintele american Joe Biden este de parere ca profesorii din SUA trebuie sa aiba prioritate in a fi vaccinati impotriva coronavirusului, dar va da ascultare recomandarilor oamenilor de stiinta in ceea ce priveste abordarea cuprinzatoare a procesului de redeschidere a scolilor, a anuntat marti Casa…

- Renumararea voturilor la scrutinul prezidential din SUA in cele mai mari doua comitate din Wisconsin s-a incheiat duminica, confirmand ca presedintele democrat ales Joe Biden l-a invins pe presedintele in exercitiu Donald Trump in acest stat-cheie cu peste de 20.000 de voturi, relateaza Reuters.…

