- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri, dupa depunerea juramântului, ca nu este sarbatorita victoria unui candidat ci a democrației americane, spunând ca este mult de munca pentru ca națiunea sa se vindece, relateaza Reuters. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021.…

- Ceremonia investirii lui Joe Biden drept al 46-lea presedinte al Statelor Unite se desfasoara miercuri, in conditii dure de securitate, dupa violentele de Capitoliu, soldate cu cinci morti, prin care sustinatorii lui Donald Trump au incercat sa impiedice certificarea rezultatului alegerilor de la…

- Presedintele ales al Statelor Unite Joe Biden va astepta recomandarea consilierilor sai in domeniul securitatii, pentru a decide daca sa transmita informatii clasificate lui Donald Trump dupa incheierea mandatului acestuia, a declarat duminica viitorul sef de cabinet al Casei Albe, Ron Klain, transmite…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea potentiala a 3.000 de bombe inteligente catre Arabia Saudita, contract care se ridica la 290 de milioane de dolari, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. Decizia survine in ultimele zile ale mandatului presedintelui Donald Trump. Presedintele…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…