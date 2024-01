Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, cu care a avut o ora de discutii pe care Casa Alba le-a caracterizat drept o "buna oportunitate" pentru a mentine deschise liniile de comunicare intre cele doua tari rivale geopolitic, relateaza Reuters, citat…

- Ayatollahul Ali Khamenei, cea mai inalta autoritate a Iranului, a acuzat miercuri, 25 octombrie, SUA ca "dirijeaza cumva" operatiunile efectuate de Israel impotriva Hamas in teritoriul palestinian din Fasia Gaza, informeaza Agerpres preluand AFP."SUA sunt in mod incontestabil complice la crimele" petrecute…

- Președintele american Joe Biden a deplans miercuri, 18 octombrie, intr-un discurs susținut la Tel Aviv, pierderile de vieți omenești in timpul atacurilor comise de Hamas pe data de 7 octombrie in Israel. Dar el i-a avertizat, de asemenea, pe israelieni ca, in timp ce simt furie, nu trebuie sa se lase…

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a spus miercuri, la Tel Aviv, premierului israelian Benjamin Netanyahu, intr-o intalnire bilaterala , ca bombardarea unui spital din orasul Gaza ”pare ca a fost comisa de cealalta echipa, nu de voi”, relateaza News.ro . ”Fapt este ca am fost profund intristat si indignat…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

