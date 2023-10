Biden pune Hamas și Rusia pe același plan: „Vor să nimicească democrațiile” Președintele SUA acuza organizația Hamas, dar și Rusia, ca vor sa distruga democrațiile. Biden a anuntat ca va cere Congresului american sa finanteze „urgent” ajutor pentru Israel si Ucraina. Hamasul palestinian si presedintele rus Vladimir Putin vor fiecare sa „nimiceasca” democratii, a afirmat Joe Biden joi seara intr-un discurs foarte solemn adresat natiunii, in cursul caruia a anuntat ca va cere Congresului american sa finanteze „urgent” ajutor pentru Israel si Ucraina, scrie AFP.Statele Unite vor fi mai in siguranta „pentru generatii” daca vor ajuta aceste doua tari in razboi, a insistat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

