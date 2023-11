Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden , abordat miercuri in timpul unei reuniuni cu caracter politic cu privire la conflictul intre Israel si Hamas, s-a declarat favorabil unei „pauze” in razboi pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, transmite AFP. Biden, candidat la al doilea mandat, s-a…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți, 24 octombrie, ca ajutorul umanitar nu ajunge suficient de repede in Fașia Gaza, relateaza CNN.In urma declarațiilor sale facute in East Room, in cadrul ceremoniei de decernare a Medaliilor Naționale pentru Știința și a Medaliilor Naționale pentru Tehnologie…

- Statele Unite vor respecta deciziile Israelului asupra momentului lansarii si desfasurarii unei posibile invazii terestre in Fasia Gaza, a declarat luni purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, citat de agentia EFE.

- Președintele american Joe Biden va pune "intrebari dificile" in cadrul intilnirilor cu liderii israelieni in timpul unei calatorii in Orientul Mijlociu. Potrivit publicației Adevarul European, coordonatorul de comunicare strategica al Consiliului de Securitate Naționala al SUA, John Kirby, a declarat…

- Statele Unite nu au in acest moment indicii despre o implicare mai puternica a Iranului in razboiul dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat marti, 17 octombrie, televiziunii CNN un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Agerpres . Conform agentiei France Presse, la intrebarea…

- SUA considera ca Iranul este complice la atacul Hamas asupra Israelului, deși nu are dovezi directe care sa-l lege de militanți. Acest lucru a fost declarat in direct, la postul de televiziune MSNBC, de coordonatorul Consiliului de Securitate Naționala pe probleme de comunicare strategica, purtatorul…

- Casa Alba este "in masura sa confirme la ora actuala moartea a noua cetateni americani" in atacul Hamas impotriva Israelului, a comunicat luni o purtatoare de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala al SUA (National Security Council - NSC), potrivit AFP.

- Contraofensiva ucraineana impotriva Rusiei nu progreseaza atat de rapid pe cat se aștepta, a declarat marți coordonatorul Consiliului de Securitate Naționala al Casei Albe pentru comunicare strategica, John Kirby, relateaza CNN."Chiar și ucrainenii... inclusiv președintele (Volodymyr) Zelensky, au…