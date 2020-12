Biden o va numi pe nativa Deb Haaland in fruntea ministerului resurselor naturale

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a felicitat miercuri pe Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua, relateaza Reuters. Xi Jinping isi exprima totodata speranta ca Statele Unita sa promoveze o dezvoltare sanatoasa si stabila a relatiilor…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a cerut marți un "new deal" cu Statele Unite dupa alegeri, în condițiile în care mandatul lui Donald Trump a fost marcat de o degradare a relațiilor germano-americane, scrie AFP."Avem nevoie de un parteneriat transatlantic…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- NOUL CORONAVIRUS ”Cineva care este responsabil de atat de multe morti nu ar trebui sa ramana presedintele Statelor Unite ale Americii”. In deschiderea ultimei lor dezbateri televizate, cu 12 zile inainte de scrutin, Joe Biden l-a atacat extrem de dur pe Donald Trump cu privire la modul in care gestioneaza…

- Autor: Publicat: 14 Iunie, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Autentificare pentru a posta comentarii Foarte curios! Mai intai, șeful consilierilor lui Donald Trump anunța o dezvaluire de mari proporții privind actele de corupție ale familiei Biden la București. Dupa care insuși Donald Trump, cu doar…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a oprit marti un proces in care democratii din Congres il acuzau pe presedintele Donald Trump ca a incalcat prevederile anti-coruptie din Constitutie prin afacerile sale, transmite Reuters potrivit news.ro.Judecatorii au refuzat sa audieze un apel facut de 215…

- Alegerile pentru președinția Statelor Unite care vor avea loc în 3 noiembrie vor fi mult diferite fața de scrutinele din anii anteriori, iar câștigatorul alegerilor mai mult ca sigur nu va fi cunoscut în seara de dupa închiderea urnelor așa cum s-a întâmplat de cele…

- Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite, si tot atat in 2017, potrivit unei anchete potential explozive efectuata de cotidianul New York Times care a publicat duminica informatii cu privire la declaratiile de impozit…