- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti primele sale numiri in posturi de judecatori federali, punand accentul pe diversitate, in contrast cu predecesorul sau republican, Donald Trump, potrivit AFP. Judecatoarea afroamericana Ketanji Brown Jackson, in varsta de 50 de ani, este numita la Curtea…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu cred ca vom adresa noi…

- Joe Biden isi incepe mandatul intr-un registru mult mai ferm fata de Rusia, in comparatie cu mandatul lui Donald Trump, marcat de taraganari si chiar de momente de complicitate cu Vladimir Putin, relateaza AFP, conform news.ro. ”I-am spus clar presedintelui (rus Vladimir) Putin, intr-un mod…

- Statele Unite ale Americii vor obliga Rusia sa "plateasca" pentru acțiunile sale, a declarat președintele Joe Biden in discurs sau privind politica externa, la Departamentul de stat. "Am dat de ințeles clar președintelui Putin, spre deosebire de predecesorul meu, ca zilele in care SUA vor ceda in fața…

- ​Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat oficial pe fostul subsecretar de stat William Burns ca director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), scrie Agerpres. Casa Alba a facut cunoscut ca miercuri administratia Biden a trimis Senatului nominalizarea lui William Burns. Daca numirea…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in…

