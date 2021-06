Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a devenit primul presedinte american in functie care a comemorat masacrul din Tulsa din 1921, unul dintre cele mai grave incidente de violenta rasiala din SUA. Biden a ajuns marti in Tulsa (Oklahoma) pentru a marca 100 de ani de la atacul in care au murit 300 de afro-americani. Violentele…

- Ultimul an a redeschis una dintre cele mai serioase rani din istoria Americii, problema rasiala. De mai bine de 12 luni miscarea Black Lives Matter a luat amploare, iar presedintele Joe Biden a mers marti in Oklahoma, la 100 de ani de la tragedia din Tulsa. JOE BIDEN - Presedintele SUA: „Nu ne facem…

- „Vreau sa ne simta durerea”: în Tulsa, un oraș marcat de un masacru rasial în 1921, Joe Biden este așteptat marți de afro-americani, care spera sa le auda cererea de reparații financiare, potrivit AFP.Democratul, care se bucura de un sprijin larg în rândul populației…

- Presedintele american Joe Biden, sustinut larg de aforamericani, participa marti, la Tulsa, un orasel din Oklahoma, la marcarea unui secol de la unul dintre cele mai grave episoade ale violentei rasiste din istoria Statelor Unite, in 1921, iar comunitatea de culoare asteapta reparatii de la seful…

- Programele nucleare ale Iranului si Coreei de Nord genereaza "amenintari grave" pentru Statele Unite, admite presedintele Joseph Biden, avertizand ca va actiona pentru contracararea actiunilor acestor tari, precum si pentru combaterea terorismului, atat pe plan international, cat si la nivel intern.…

- "Manifestatiile pasnice sunt de inteles" dupa moartea "tragica" a lui Daunte Wright, a comentat in cursul zilei presedintele democrat Joe Biden, spunand ca este constient de "furia si durerea" traite de afro-americani. Dar "nu exista absolut nicio justificare" pentru violente, a adaugat el, indemnand…

- Presedintele american Joe Biden a cerut marti interzicerea pustilor de asalt si masuri mai aspre de control al armelor dupa atacul armat soldat de luni cu zece morti in Colorado, relateaza Reuters si AFP. "Nu trebuie sa mai astept niciun minut, daramite o ora, pentru a lua masuri de bun simt care pot…

- Opt persoane, printre care șase femei de origine asiatica, au fost ucise în incidentele armate care au avut loc în trei spa-uri diferite din Georgia, relateaza BBC News, citat de Mediafax. Poliția a spus ca patru persoane au fost ucise la un salon de masaj din Acworth, o suburbie la nord…