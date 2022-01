Biden: Există o posibilitate reală ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avertizat ca exista „o posibilitate reala” ca Rusia sa invadeze Ucraina in februarie, se arata intr-un mesaj transmis de Casa Alba, conform BBC. Președintele american a facut comentariile in cadrul unui apel telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joi. Intre timp, Rusia spune ca „nu sunt prea multe motive de optimism”, in ce privește rezolvarea crizei, mai ales dupa ce SUA a respins principalele solicitari ale Rusiei. „Președintele Biden a afirmat ca exista o posibilitate reala ca rușii sa invadeze Ucraina in februarie. A spus acest lucru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

