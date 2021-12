Stiri pe aceeasi tema

- New York a depistat cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron, a declarat joi guvernatorul sau, devenind al patrulea stat din SUA care detecteaza noua mutație a coronavirusului. Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, vorbind la o conferința de presa, a declarat ca unul dintre cazuri a implicat…

- Președintele Joe Biden a dezvaluit reguli mai stricte de calatorie Covid-19, in contextul in care SUA au confirmat cateva cazuri de varianta Omicron, relateaza BBC. Biden a declarat ca planul sau „nu include inchideri sau blocaje” și nu modifica regulile de vaccinare. Au fost depistate cazuri in California,…

- Coreea de Sud reintroduce carantina obligatorie pentru toți turiștii. Decizia a fost luata din cauza temerilor legate de tulpina Omicron descoperita in Africa de Sud. Carantina este obligatorie pentru toți turiștii straini, indiferent daca sunt vaccinați anti-coronavirus, conform EFE și Agerpres. Masura…

- ECDC anunța ca Omicron va deveni dominanta in cateva luni, daca va evolua așa cum arata primele date privind varianta super-mutanta de coronavirus din Africa de Sud.„Informațiile actuale cu privire la transmisibilitate, severitate și scaparea de scutul imunologic sunt foarte nesigure in cazul Omicron.Datele…

- Omicron a ajuns și in America Latina, mai precis in Brazilia, unde au fost detectate primele doua cazuri suspecte, potrivit Anvisa – autoritatea braziliana de reglementare in domeniul sanatații. Anvisa a informat intr-un comunicat, citat de AFP, ca “va trimite in laborator pentru confirmare testele”…

- Guvernul s-a reunit duminica in ședința de urgența, in contextul raspandirii noii tulpini mutante in tot mai multe țari ale lumii. Cetațenii din sudul Africii nu mai au voie sa intre in Romania. In tot acest timp, la noi in țara scade alarmant interesul oamenilor pentru imunizare. In Capitala, in centrele…

- Aproape 22 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in total, iar "100% din populatia eligibila a primit o injectie" si "90,1% a fost vaccinata cu schema completa", au adaugat vineri reprezentantii acelasi minister. In aceasta tara cu aproximativ 10 milioane de locuitori,…

- Obligatia de vaccinare, care vizeaza companiile care au cel putin 100 de angajati, personalul medical si salariatii subcontractantilor agentiilor federale, este una dintre masurile cele mai radicale adoptate de guvernul american in incercarea de a tine sub control epidemia care afecteaza redresarea…