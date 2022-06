Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite urmeaza sa-si "consolideze pozitionarea militara in Europa", pentru ca NATO sa poata "raspunde la amenintari provenind din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian, maritim", anunta miercuri, la Madrid, in cadrul unui summit al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Conform…

- Președintele Joe Biden și ceilalți lideri mondiali, adunați in Alpii bavarezi, il vor asculta luni pe președintele Volodimir Zelenski, in timp ce analizeaza urmatoarea faza a razboiului dintre Ucraina și Rusia, scrie CNN. Conflictul s-a aflat in centrul summitului G7, care se desfașoara intr-un castel…

- ”Aceste masuri vor lovi in mod direct oligarhii rusi si vor ataca inima masinii de razboi a lui Putin”, declara premierul britanic Boris Johnson, care se intalneste timp de trei zile cu liderii marilor puteri industrializate in Germania. ”Putin isi delapideaza resursele de baza in acest razboi inutil…

- Summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul purtat de Rusia in Ucraina și situația economiei globale, incepe duminica. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intalnesc pentru trei zile de summit care va fi urmat de o intalnire a liderilor…

- Ucraina ”are nevoie de un plan Marshall” pentru reconstrucție, a susținut miercuri cancelarul german Olaf Scholz, care a estimat ca refacerea acestei țari devastate de razboi va costa ”miliarde” si se va intinde pe ”mai multe generatii”, relateaza AFP, citata de Agerpres. ”La fel ca Europa devastata…

- Reducerea livrarilor de gaz rusesc catre Europa prin conducta Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta „un atac” care urmareste „semanarea haosului pe piata europeana a energiei”, a spus ministrul german al Economiei, Robert Habeck, citat de digi24.r o .

- Ucraina poate adera la Alianța Nord-Atlantica imediat dupa incheierea razboiu, a declarat ambasadorul Ucrainei in Germania, Andriy Melnyk, intr-un interviu acordat publicației germane RND. Melnyk recunoaște ca aderarea Ucrainei la NATO nu poate avea loc in mijlocul razboiului dar ar fi posibila imediat…

- De neconceput in urma cu doua luni, inainte de invazia Ucrainei, acum posibil și chiar probabil: Finlanda intra saptamana aceasta in faza cruciala privind posibila sa cerere de aderare la NATO , cu o decizie finala așteptata pana la sfarșitul lunii iunie, transmite AFP. O „carte alba” privind securitatea…