- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a avertizat, joi seara, Coreea de Nord ca un potential atac nuclear al acestei tari asupra Statelor Unite sau asupra altor tari ar avea ca rezultat "sfarsitul regimului" Kim Jong-Un, in contextul testelor bal

- Alerta in Japonia, dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica deasupra țarii. Guvernul nipon a luat masuri de urgența, pentru a se asigura ca civilii sunt in afara pericolului. O lansare de rachete anterioara asupra Japoniei din partea Coreei de Nord a avut loc in 2017.

- Statele Unite s-au consultat cu Japonia si Coreea de Sud in vederea unui raspuns "solid" la lansarea unei rachete balistice nord-coreene care a survolat marti Japonia, a anuntat Casa Alba, citata de France Presse.

- Coreea de Nord a tras sambata ceea ce par a fi rachete balistice, a indicat paza de coasta japoneza, citand Ministerul Apararii de la Tokyo, scrie AFP. Cel putin doua proiectile au fost trase dinspre Coreea de Nord, a precizat paza de coasta. Potrivit postului national de televiziune NHK, referindu-se…

- Nicolae Ciuca i-a transmis omologului nipon ca Romania vrea sa aprofundeze relațiile cu Japonia, pentru a fi dezvoltat un parteneriat strategic, mai ales ca statul asiatic și Bucureștiul au schimburi importante.

- Statele Unite au avertizat duminica Rusia, dupa amenințarile nucleare transmise chiar de la tribuna ONU, dupa anunțul lui Vladimir Putin. Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, anunța consecințe „catastrofale” daca Rusia va folosi o arma nucleara in Ucraina. El a anunțat…

- Premierul japonez Fumio Kishida a promis la aniversarea capitularii Japoniei in cel de-al Doilea Razboi Mondial ca nu va mai purta niciodata un razboi, in timp ce membrii cabinetului sau au marcat ziua prin vizite la un sanctuar controversat, acțiuni care vor starni furia Chinei și a Coreei de Sud,…