Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de numai doi ani a fost lovita si abandonata pe o strada din centrul municipiului Sibiu, de un biciclist care este cautat acum de politisti.O fetița in varsta de 2 ani a fost accidentata și abandonata, in centrul Sibiului, de un biciclist. Polițiștii fac publice imaginile cu autorul,…

- Un biciclist a accidentat sambata seara o fetita de doi ani in zona pietonala din centrul istoric al municipiului Sibiu, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Biciclistul s-a predat in cele din urma politistilor dupa ce acestia au publicat in retelele de socializare o fotografie cu el, surprinsa…

- Tanarul biciclist care a accidentat sambata seara o fetita de doi ani in zona pietonala din centrul istoric al municipiului Sibiu, iar apoi a fugit de la locul accidentului, s-a predat politistilor dupa ce acestia au publicat in retelele de socializare o fotografie cu el surprinsa de camerele de…

- Tanarul care a accidentat și abandonat o fetița de 2 ani in centrul Sibiului s-a predat. El și-a anunțat intenția pe Facebook, apoi a mers la sediul Poliției. Este vorba de un barbat din Cisnadie, in varsta de 25 de ani. Dupa ce polițiștii au facut publice imaginile cu tanarul care a accidentat…

- O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei, politistii cerand sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea persoanei in cauza. "Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine,…

- Politistii din Sibiu cer sprijinul populatiei pentru identificarea unui barbat care, sambata, a lovit cu bicicleta o fetita de 2 ani si a fugit. Fetita a fost transportata la spital. ”Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care, azi,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat pe Facebook faptul ca fetița sa a ieșit pozitiv la testul Covid-19. Aceasta nu are simptome, conform edilului. „Fetița mea Aheea a ieșit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar,…

- Pe DN1, pe raza localitații Predeal, judetul Brasov a avut loc astazi un accident rutier. Un barbat in varsta de 51 ani din municipiul București, care era angajat in traversarea strazii in calitate de pieton, a fost surprins și accidentat de catre un autoturism. Victima a fost preluata și transportata…