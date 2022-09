Bicicliștii vor putea circula pe malul Begăi de la Timișoara la Zrenjanin. Frontiera va fi deschisă timp de două zile Ultimul sfarșit de saptamana din luna septembrie va oferi iubitorilor mersului pe bicicleta posibilitatea ca in zilele de 24 și 25 septembrie sa poata strabate malul Begai pana la Zrenjanin, pe o distanța de 70 de kilometri, dupa ce Consiliul Județean Timiș a solicitat Poliției de frontiera sa autorizeze circulația pana in țara vecina. Punctul […] Articolul Bicicliștii vor putea circula pe malul Begai de la Timișoara la Zrenjanin. Frontiera va fi deschisa timp de doua zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

