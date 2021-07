Biciclist lovit de o mașină de poliție: Bărbatul a ajuns la spital Un biciclist a ajuns, marți, la spital, dupa ce a fost lovit in centrul orașului Targu-Mureș de o mașina de poliție, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Mureș, accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor din Targu Mureș. In accident rutier au fost implicate o mașina de poliție și o bicicleta. In urma accidentului, biciclistul, un barbat de 58 de ani din Craciunești, a fost ranit și a ajuns la spital. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au intocmit dosar penal, iar conducerea IPJ Mureș a dispus verificari prin Biroul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist a ajuns, marți, la spital, dupa ce a fost lovit in centrul orașului Targu-Mureș de o mașina de poliție. Potrivit IPJ Mureș, accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor din Targu Mureș. In accident rutier au fost implicate o mașina de poliție și o bicicleta. In urma accidentului, biciclistul,…

- Astazi, in Piața Trandafirilor, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate o autospeciala de poliție și o bicicleta, a anunțat Biroul de Presa al IPJ Mureș. "In urma evenimentului, conducatorul bicicletei, un barbat, de 58 de ani, din Craciunesti, a fost ranit, fiind condus la unitatea…

- „Polițiștii rutieri au fost sesizați în jurul orei 15.00, evenimentul rutier având loc pe DN1 E60, la ieșirea din localitatea Vâlcele, între un autoturism și un autocar. Conform informațiilor obținute, autocarul…

- Polițiștii din Brașov au deschis o ancheta in cazul copilului de trei ani care a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina chiar in curtea unei case. Din primele date, la volanul autoturismului implicat in accident se afla un adolescent in varsta de 14 ani, informeaza ziarul local Brașov.Net.…

- Un urs a fost accidentat mortal, sambata seara, pe DN 1. Accidentul a avut loc in zona localitații Paulești din Prahova, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie, citat de Hotnews . Polițiștii au fost sesizati, in jurul orei 22.00, ca un autoturism condus de un barbat pe directia Brasov-Ploiesti…

- Un șofer in varsta de 20 de ani a facut slalom printre mașini, fiind urmarit de un echipaj de poliție. Imaginile incredibile au fost surprinse de camerele de supraveghere pe un bulevard aglomerat din Sibiu. Polițiștii i-au facut semn tanarului sa traga pe dreapta, dupa ce acesta a trecut pe o trecere…

- Barbatul care a lovit cu crosa de golf o alta mașina in trafic a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost depistat in Capitala, acolo unde statea cu chirie și a fost dus direct la audieri. Barbatul a fost filmat in trafic in timp ce a blocat o alta mașina chiar pe un bulevard și, inarmat cu crosa de…

- O mașina de poliție a IPJ Maramureș a fost avariata de un șofer care nu a oprit la semnalele oamenilor legii și a fost urmarit pe o distanța de 30 de kilometri. Polițiștii au tras cu arma in roțile...