Stiri pe aceeasi tema

- Bicicletele pliabile pot fi transportate in tren ca „bagaj de mana” Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Bicicletele pliabile sau demontabile pot fi transportate în tren la ambele clase ( clasa întâi si clasa II-a) ca bagaj de mâna fara taxe suplimentare pe trenurile…

- CFR: Bicicletele demontabile/pliabile, transportate gratuit cu trenul Bicicletele pliabile sau demontabile pot fi transportate în tren la ambele clase (clasa întâi si clasa a doua), ca bagaj de mâna, fara taxe suplimentare pe toate trenurile CFR Calatori, dar în limita…

- Bicicletele pliabile/demontabile pot fi transportate gratuit pe toate tipurile de trenuri ca bagaj de mana, in limita spatiului disponibil, in timp ce bicicletele nedemontabile pot fi transportate contra cost doar la trenurile care ofera acest serviciu, la un pret de 15 lei, a anuntat marti CFR Calatori.…

- CFR Calatori a anunțat luni ca va introduce legaturi cu trenuri directe din țara spre litoral in minivacanța de Paște. De asemenea, compania suplimenteaza cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații. Astfel, in perioada 30 aprilie – 4 mai, CFR Calatori va asigura, in plus fata de trenurile…

- „S-a discutat despre susținerea sistemului de educație, de susținerea revenirii la școala cu prezența fizica pentru toți elevii de indata ce situația epidemiologica o va permite.In data de 4 mai, reluarea cursurilor se va face dupa scenariile deja cunoscute verde, galben, roșu. Nu vor fi restricții…

- Este un nou serviciu pe care CFR Calatori il introduce de azi, respectiv vagoane de dormit la trenurile de lung parcurs cu circulatie pe timp de zi, la un pret special. In prima etapa, aceste vagoane vor fi introduse pe rutele Iasi – Timisoara si retur si Bucuresti Nord – Baia Mare si retur, pe […]…

- In urma cu cateva momente s-a produs un accident rutier in intersecția dintre Bd. Decebal și strada Independenței, chiar in fața complexului comercial VIVO. Potrivit primelor informații este vorba despre un impact violent intre doua autoturisme, care cel mai probabil s-a produs pe fondul neacordarii…

- Atenționarea vine din partea Institutului National de Sanatate Publica printr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, utilizarea lampilor UV este specifica unitatilor sanitare pentru dezinfectia aerului si suprafetelor din incaperi. Insa, in contextul accidentelor tot mai numeroase survenite in…