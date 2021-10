Stiri pe aceeasi tema

- Un timișean care și-a lasat bicicleta in fața unui magazin a ramas fara ea. Vehiculul pe doua roți valoreaza 1.000 de euro. In data de 17 octombrie, bicicleta a fost furata de un tanar de 21 de ani din fața unui magazin aflat in localitatea Criciova. In data de 19 octombrie, in urma investigațiilor…

- Un barbat de 33 ani a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a sustras o bicicleta in valoare de 7000 lei din incinta unui magazin de pe strada Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de 12 septembrie.

- Infractori inarmati au furat marti bijuterii in valoare de 10 milioane de euro (11,84 milioane de dolari) dintr-un magazin Bulgari situat in opulenta Place Vendome din Paris, a anuntat politia din capitala Frantei, informeaza Reuters.

- Miercuri, 1 septembrie 2021, polițiștii din Teiuș au identificat o tanara de 27 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, ca și persoana banuita de furt. Se pare ca, in luna iulie 2021, ar fi profitat, in mod repetat, de neatenția angajaților unui magazin din Teiuș și ar fi sustras bunuri alimentare in…

- La data de 1 septembrie 2021, polițiștii din Teiuș au identificat o tanara de 27 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, județul Alba, ca și persoana banuita de furt. Se pare ca, in luna iulie 2021, ar fi profitat, in mod repetat, de neatenția angajaților unui magazin din Teiuș și ar fi sustras bunuri…

- Ieri, 1 septembrie 2021, polițiștii din Teiuș au identificat o tanara de 27 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, ca și persoana banuita de furt. Se pare ca, in luna iulie 2021, ar fi profitat, in mod repetat, de neatenția angajaților unui magazin din Teiuș și ar fi sustras bunuri alimentare in valoare…

- La data de 30 iulie a.c., politistii de investigatii criminale au luat masura indisponibilizarii unui autoturism care figureaza ca fiind sustras de pe raza judetului Bihor. Autoturismul inmatriculat de autoritatile italiene in anul 2019, a fost localizat in municipiul Bacau de politistii bacauani. Trei…

- O cruce de procesiune furata in iunie 2016 din Muzeul Bisericii Evanghelice din Cisnadie, judetul Sibiu, a fost gasita dupa 5 ani la un barbat de 50 de ani din Cisnadie. Crucea are o valoarea deosebita, intrucat se crede ca a fost adusa de catre primii reprezentanti ai comunitatii sasesti stabiliti…