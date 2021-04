Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25 de persoane s-au strans luni dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, pentru a protesta la adresa autoritaților. „Arafat judecat, pentru cei legați de pat”, „Nu va fi frica, pandemia pica” au fost cateva dintre scandarile celor prezenți, care sunt…

- Pe terenul primariei de pe str. Costica Radulescu pentru viitoarea baza sportiva a Timișoarei au aparut, in sfarșit, muncitorii. Societatea de Drumuri Municipale a inceput operațiunea de curațenie, de care primaria uitase atunci cand a predat terenul CNI, care vrea sa amenajeze acolo o baza sportiva.

- Furturile de biciclete continua, la Timișoara. De aceasta data hoții au acționat in centrul orașului, in fața unui restaurant. Cei care pot oferi informații sunt rugați sa ia legatura cu proprietarul.

- O bicicleta a fost furata, astazi, din zona centrala a Timișoarei, iar proprietarul face un apel catre cetațeni pentru a-l ajuta sa o recupereze. Proprietarul este Grațian Bolog, unul dintre oamenii care s-au implicat consistent in miscarea biciclistilor din Timisoara, totodata presedintele Clubului…

- Primaria Timișoara i-a chemat la raport pe comercianții de baloane și le-a pus in vedere sa nu mai desfașoare activitatea in Piața Operei. Motivul? Aspectul de circ pe care il avea centrul orașului și faptul ca balonarii funcționau sub același tip de aviz ca artiștii stradali, deși, de fapt, ei comercializau…

- Una dintre cele mai importante cladiri de patrimoniu din zona zero a Timișoarei, Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, trece in prezent prin cel mai important proiect de reabilitare. Finanțat cu bani europeni, proiectul este in curs de realizare și ar urma sa fie finalizat la finalul acestui an. Lucrarile…

- In centrul orasului Constanta, o descoperire arheologica importanta a fost facuta in urma unor sapaturi Pe strada Mihail Kogalniceanu nr.5 a iesit la suprafata un turn al zidului Cetatii Tomis Terenul apartine unor persoane fizice Arheologii de la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta au precizat…

- Traversarea strazilor prin loc permis și legal a devenit o adevarata provocare in Timișoara, acolo unde șoferii refuza sa acorde prioritate de trecere pietonilor. IPJ Timiș nu face niciun control privind respectarea normelor de circulatie. Astazi, o femeie a fost izbita in plin pe trecere de pietoni,…