Bica, colega de nădejde a pompierilor sălăjeni In fiecare an, pe 4 octombrie, se sarbatorește Ziua Mondiala a Animalelor, prilej cu care va facem cunoștința cu Bica, cainele specializat in cautarea victimelor de sub daramaturi, in cazul producerii unui cutremur.Bica este o femela din rasa ciobanesc german lupiu, in varsta de 5 ani. Ea face parte din echipajul canin de cautare-salvare in mediul urban al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” al județului Salaj, iar alaturi de plutonier adjutant șef Garboan Cristian, sub a carui coordonare se afla de cand avea doar 4 luni, fac o super echipa.Aceasta a fost antrenata de specialiști… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

