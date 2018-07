„Citești, crești și te insanatoșești” este un proiect ce are ca scop amplasarea bibliotecilor intraspitalicești in secțiile de pediatrie. Astfel, in mai puțin de o luna au fost amplasate trei biblioteci in: Secția Oncohematologie din Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Louis Țurcanu, Secția pediatrie din Spitalul Județean de Urgența Drobeta Turnu–Severin și Secția de […] The post Biblioteci in spitale! „Citești, crești și te insanatoșești”, un proiect dedicat copiilor bolnavi appeared first on Gazeta din Vest .