Biblioteca Națională va exercita funcția de Centru Național de Digitalizare Biblioteca Naționala a Moldovei va deține mai multe competențe, dupa modificarea Legii din domeniu. Instituția urmeaza sa exercite și funcția de Centru Național de Digitalizare. Reprezentanții bibliotecii spun ca, la prima etapa, vor fi digitizate colecțiile de carte, iar ulterior vor fi prestate și servicii instituțiilor culturale și de invațamint, noteaza Noi.md cu referire la radiomoldova. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 17 persoane care și-au depus CV-ul pentru funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Bancii Naționale a Moldovei, doar doua candidaturi vor fi propuse Plenului Parlamentului Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de presedintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, transmite…

- Biblioteca Naționala a Romaniei se va inchide cu doua saptamani mai devreme din cauza ploșnițelor. Insecta parazita a invadat spațiile destinate publicului, astfel ca e necesara o dezinsecție temeinica. Reprezentanții bibliotecii au anunțat ca aceasta se va redeschide pe 4 septembrie. „Recent am depistat…

- Plenul Senatului a adoptat doua proiecte importate pentru creșterea calitații actului de justiție din țara noastra. Primul proiect de lege vizeaza statutul asistentului judecatorului. “Acest proiect reglementeaza statutul asistentului judecatorului, a carui activitate reprezinta un sprijin pentru judecatori,…

- Cum motiveaza judecatorii Curții Constituționale a Moldovei scoaterea in afara legii a Partidului ȘorJudecatoarea Curții Constituționale (CC), Domnica Manole, a venit luni, 19 iunie, cu detalii intr-un briefing de presa dupa ce Inalta Curte a declarat Partidul Politic „Șor” drept neconstituțional.…

- Comuniștii moldoveni cred ca scoaterea in afara legii a Partidul Șor este o decizie ilegala și motivata politicDecizia Curtii Constitutionale de a recunoaste Partidul "SOR" neconstitutional este voluntara, ilegala, motivata politic, care va provoca prejudicii ireparabile democratiei pluraliste din…

- Decizia Curtii Constitutionale (CC) de a interzice Partidul "SOR" intareste "democratia si statul de drept" in Republica Moldova". Potrivit Infotag, despre acest lucru pe retelele de socializare a scris premierul Dorin Recean. CITESTE SI Gagauzia nu mai are guvernator de la Șor: Evghenia Guțul…

- Primaria pregateste inaugurarea Muzeului de Istorie Naturala. In ultimii ani, cladirea a facut obiectul unui proiect de modernizare cu fonduri europene, valoarea lucrarilor fiind de aproape 3 milioane euro. Zilele trecute, Servicii Publice a finalizat regenerarea peisagistica a curtii interioare, cu…

- In data de 25.05.2023, in baza prevederilor unui plan de acțiune pentru prevenirea si combaterea infracționalitații in domeniul evaziunii fiscale și cel al prestarii serviciilor de infrumusețare corporala, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune cu efective…