,,Biblioteca de haine”, o soluție inovatoare în modă Patru tinere din Olanda au creat un concept numit ,,biblioteca de haine” in speranța ca pot reduce impactul pe care industria textilelor il are asupra mediului inconjurator. Conform AFP, din ,,biblioteca de haine” se pot imprumuta tunici, rochii, bluze ori jachete. Aceasta se afla in Amsterdam și propune oamenilor o abordare atipica prin care iși pot schimba stilul vestimentar. Hainele sunt schimbate in mod regulat, ele pot fi imprumutate sau chiar și cumparate. Industria modei se afla printre cele mai poluante industrii Prețul pentru articolele de inchiriat se afla pe eticheta și poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

