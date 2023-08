Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 23 august, la Memorialul Inchisoarea Pitești s-a lansat expoziția prin care sunt comemorate victimele regimurilor totalitare. La expoziție au venit reprezentanți ai municipalitații, ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din Romania și publicul larg. Evenimentul a inceput cu o conferința…

- AirConnect a inceput operarea pe Aeroportul Baneasa, primul zbor fiind spre Baia MareCompania aeriana cu capital romanesc AirConnect si-a lansat, luni, operatiunile de pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu", cu patru zboruri zilnic si patru sosiri, la preturi ce pornesc de la…

- Nr. 25512 iulie 2023 Semnarea Declaratiei comune privind formalizarea Coalitiei de antrenare a fortelor aeriene ale Ucrainei, in vederea operarii aeronavelor F 16 Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat marti, 11 iulie, in marja Summit ului NATO de la Vilnius, Declaratia comuna privind…

- Organizatorii Festivalului IntenCity, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului in Romania, anunța regulile generale de acces și participare pentru toți cei interesați sa se bucure de atmosfera unica a festivalului. Pentru a asigura siguranța și confortul participanților, organizatorii au…

- In perioada 24-25 iunie 2023, la Comarnic va fi organizata cea de-a II-a ediție a evenimentului muzical cu tema tradiționala ”Festivalul Drapelului”, dedicat Zilei Naționale a Drapelului, sarbatorita in Romania anual pe 26 iunie. Spectacolul va avea loc pe terenul de fotbal al orașului Comarnic, iar…

- Zborul cu care Regele Charles al III-lea a venit vineri in Romania a fost cel mai urmarit de pe platforma Flight Radar 24. Majestatea sa a aterizat pe Aeroportul Baneasa, in jurule orei 15:00. Aproximativ 2.000 de persoane au urmarit in timp real aeronava lui Charles, in timp ce zboara deasupra Romaniei.…

- Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește, pana in data de 7 iunie 2023, o expoziție de arta semnata de artista albaiulianca Georgeta Țalnar (n. 02.08.1960 – d. 11.05.2017). Expoziția cuprinde o parte dintre lucrarile artistei, in special portrete ale celor apropiați,…