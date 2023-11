Stiri pe aceeasi tema

- Veste de aur pentru George Simion! Cea care i-a devenit soție a confirmat ca este insarcinata. Dupa șase teste efectuate, Ilinca Simion urmeaza sa-l faca fericit tatic pe liderul AUR in primavara anului viitor. Vestea vine la mai bine de un an de la casatoria publica a celor doi, eveniment ce a avut…

- La cinci ani de cand Ramona Olaru a intrat in echipa ”Neatza cu Razvan și Dani”, fostul model și-a indeplinit visul, acela de a avea propria locuința. ”Pentru prima data și in sfarșit dupa atația ani de stat in chirie și de munca multa, in sfarșit apartamentul meu, casa mea. Doamne, cate am de semnat,…

- Traficul rutier este ingreunat, vineri dimineața, pe strada București din municipiul Alba Iulia, din cauza unui accident rutier. Din primele cercetari rezulta ca un camion a surprins și accidentat un biciclist. Victima pare a fi ranita ușor. Cercetarea la fața locului este in desfașurare, a anunțat…

- La aproape o luna de la aflarea verdictului in cazul de dopaj, Simona Halep bifeaza prima ei apariție publica. In aceasta seara, in Capitala, sportiva e prezenta la un eveniment caritabil, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Luptei Impotriva Cancerului la San. Simona Halep se numara printre personaliațile…

- U Cluj și Universitatea Craiova se intalnesc sambata, de la ora 21.30, in Ardeal, intr-o partida contand pentru etapa a 10-a din Superliga. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu U Cluj! Confruntarea de pe „Cluj Arena“ va fi arbitrata de Iulian Calin (Ștefanești). Acesta va fi ajutat la cele doua linii…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) pana pe 17 august, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Acestora li se adauga inca un caz suspect, catalogat ca „probabil” dar care nu a fost…