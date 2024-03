Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, joi seara, la Antena 3 CNN, ca in timpul procesului de dopaj de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a suferit socul vietii ei, afland ca proba de sange care i-a fost prelevata la Bucuresti a fost pastrata fara sa se respecte regulile si din acest motiv a fost suspendata…

- Ion Tiriac a afirmat, miercuri seara, la Gala Sportului 2023, ca proba de sange recoltata in Romania jucatoarei Simonei Halep a fost „maltratata” si ca nu trebuia admisa de nicio instanta sportiva in cazul de dopaj in care aceasta este implicata. „Ce sa spun despre Simona, ca nu stiu mai multe decat…

- Liceele teoretice pot organiza probe suplimentare in cadrul concursului de admitere in invațamintul liceal, daca in ultimii trei ani au inregistrat mai mulți solicitanți, decit locurile disponibile pentru inmatriculare. Va exista o singura proba suplimentara de concurs, pe toata țara, care va fi elaborata…

- Digi24 continua campania „Avem același sange”, prin care face un apel tuturor romanilor sa faca un gest simplu inainte de sarbatori, dar care inseamna enorm pentru cei care au nevoie de o transfuzie de sange. Cel mai amplu și ambițios proiect al unei televiziuni de știri este astazi in București.

- Ioan Luchian Mihalea, alintat Oanța, s-a nascut la 15 decembrie 1951, in București. El a fost fondatorul și conducatorul grupului vocal "Song" compus din studenți de la Facultatea de limbi germanice de la Universitatea din București. Din pacate, a sfarșit tragic in 1993, ucis in propria casa.