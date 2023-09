Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Rus a ramas fara geamantanul cu haine pe care il avea in mașina, in timpul unei nunți in Satu Mare. Artista nu a contactat poliție fiindca nu și-a dorit sa atraga atenția asupra sa, mai ales ca mai pațise și in trecut acest lucru, iar organele legii nu au rezolvat problema.

- Cristina Vasiu și-a gasit casa distrusa la intoarcerea in țara. Artista și iubitul ei, Catalin, au avut parte de un șoc in momentul in momentul in care au intrat in apartamentul din Romania. Pagubele sunt uriașe iar cantareața spera sa iși rezolve problema pe cale amiabila.

- Bianca Rus s-a hotarat sa treaca la categoria grea, la propriu. Frumoasa artista se implica in afacerile familiei, iar pentru asta va face o meserie menita barbaților. Cantareața a facut toate demersurile pentru ca din tomna, atunci cand se va intoarce la București, sa se apuce de treaba.

- Internationalii kosovari Arber Zeneli si Valon Berisha au fost victimele unei spargeri, miercuri, in timp ce calatoreau cu echipa lor, Stade de Reims. Locuinta celor doi fotbalisti legitimati la Reims a fost sparta in timp ce jucatorii erau in deplasare. Prejudiciul este intre 300.000 si 350.000 de…

- Internationalii kosovari Arber Zeneli si Valon Berisha au fost victimele unei spargeri, miercuri, in timp ce calatoreau cu echipa lor, Stade de Reims. Locuinta celor doi fotbalisti legitimati la Reims a fost sparta in timp ce jucatorii erau in deplasare. Prejudiciul este intre 300.000 si 350.000 de…

- Alina Radi este o artista implinita atat pe plan profesional, cat și personal. Frumoasa timișoreanca are un baiețel pe care il iubește și rasfața așa cum știe ea mai bine. Cantareața il crește singura pe cel mic, care niciodata nu și-a cunoscut tatal. Pe langa cariera de succes, interpreta s-a facut…

- Dupa ce cazul Danei Roba a șocat o lume intreaga, make-up artista fiind lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, ajungand de urgența la spital, un nou caz șocant iese la iveala. O cunoscuta artista din Romania a fost batuta cu bata dupa ce a susținut un concert. Mai multe detalii, in […] The post…

- Alexandra Stan a vorbit deschis despre viața ei sentimentala! Vedeta a spus adevarul despre barbatul din viața ei. Ce a dezvaluit cunoscuta artista, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.