- Vlad Gherman a postat imagini dureroase pe paginile de socializare. Aristul este vizibil afectat de moartea bunicii lui. Imbracat cu haine de doliu, cantarețul le-a mulțumit urmaritorilor pentru toate mesajele de incurajare și a anunțat ca va incerca sa revina pe Instagram.

- Sebastian Dobrincu se iubește cu Ioana Ignat de ceva vreme, insa inainte ca acesta sa aiba o relație cu artista, el a avut o poveste de dragoste și cu vloggerița Mimi. Tanarul a parasit-o, iar dupa puțin timp s-a afișat cu Ioana.

- Elena Gheorghe a primit o veste trista in urma cu doua zile, atunci cand a aflat ca bunica ei din partea mamei s-a stins. Cantareața traverseaza o perioada grea, iar astazi și-a adus aminte cu drag de momentul in care batrana a mers la televizor.

- Niculina Stoican a povestit despre cum a trecut peste cele mai grele momente din viața. Mereu cu zambetul pe buze, artista nu a lasat de ințeles ca sufletul ei era incercat de durere. Se pare ca optimismul și credința au ajutat-o sa ramana un om bun, iar greutațile nu i-au asprit sufletul.

- Elena Gheorghe și intreaga ei familie sunt in doliu. In urma cu puțin timp artista a primit o veste crunta, aceea ca bunica sa s-a stins din viața. Mama Marioarei Man Gheorghe a decedat in aceasta dupa amiaza.

- Bianca Rus a trecut printr-o transformare radicala din punct de vedere fizic. Cantareața in varsta de 34 de ani a slabit aproximativ 70 de kilograme, insa acum nu e mandra de aceasta schimbare caci se confrunta cu probleme de sanatate din cauza dietelor drastice pe care le-a ținut. Pentru emisiunea…

- Momente de groaza intr-o benzinarie din Eforie Nord, acolo unde un tanar de 30 de ani a sfarșit tragic in urma unui accident. Potrivit primelor informații, barbatul curața o stație peco dezafectata, atunci cand, intr-o clipa de neatenție a cazut intr-un bazin de combustibil. Pompierii au intervenit…

- Antonia a traversat momente extrem de grele in urma cu aproape trei ani, asta deoarece cantareața a fost nevoita sa urce pe scena și sa cante, deși aflase cu doar cateva minute inainte ca bunicul ei a murit. Devastata, cantareața a trebuit sa zambeasca ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic.