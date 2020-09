Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro va prezinta in exclusivitate ce se intampla in aceste momente cu Bianca Pop, dupa ce a susținut ca a fost drogata și violata. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” ii aduce acuzații grave unui cunoscut de-al ei, spunand ca in urma agresiunilor, starea ei de sanatate s-a deteriorat.

- Bianca Pop a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența, miercuri, la spital! Vedeta susține ca un cunoscut de-al sau ar fi drogat-o. In contextul in care starea sa de sanatate nu era tocmai buna, cadrele medicale de pe ambulanța au hotarat sa o transporte imediat la spital, pentru a o ține sub…

- Bianca Pop a participat la priveghiul lui Emi Pian, insa, tanara s-a deghizat pentru a nu fi observata.Cu toate acestea, se pare ca bruneta nu a scapat de scandal, iar in final a ajuns cu ambulanța la spital.

- Bianca Pop a facut dezvaluiri infioratoare despre momentul in care Emi Pian a fost injunghiat. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” a povestit detalii ingrozitoare din cadrul scenelor de agresiune.

- Bianca Pop a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, insoțita de o fotografie cu Emi Pian. Cum arata vaduva lui Emi Pian. Imagine de la nunta cu 600 de invitati a celor doi FOTO "Nu pot sa cred așa ceva! A murit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei... Emi Pian, Florin…

- Bianca Pop surprinde din nou! Dupa ce in urma cu cateva zile ispita declara ca vorbește cu Jador, acum vrea sa ii faca mai mulți copii. Se zvonește ca cei doi chiar ar putea forma cel mai nou cuplu din showbiz.

- Bianca Pop, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula iubirii, și-a șocat din nou fanii dupa ce a facut un Live pe pagina sa de Facebook in care povestea cum a fost batuta și scuipata la mare! Bruneta a a inceput sa planga isteric și sa-și arate vanataile și hainele aruncate in strada

