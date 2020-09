Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor Spynews.ro, Bianca Pop a fost drogata și violata! Diva a avut nevoie imediat de ingrijiri medicale, fiind dusa de urgența la spital cu salvarea. Reporterii noștri aduc ultimele informații referitoate la starea de sanatate a vedetei și va țin la curent cu tot ce se intampla in lumea…

- Nicoleta Dragne a nascut ieri, insa este cu nervii la pamant dupa ce fanii au criticat-o. Vedeta marturisește ca unele dintre admiratoare au judecat-o aspru dupa ce a spus ca se afla internata intr-un spital privat.

- Nicoleta Dragnea, fosta concurenta la Insula Iubirii, a devenit pentru prima data mama. Ispita a anunțat pe contul ei de Instagram ca a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. „Cand vorbești prea mult pe Instagram, ajungi la spital!”, a scris Nicoleta pe rețeaua de socializare. „Nu de asta sunt la…

- Bianca Pop a participat la priveghiul lui Emi Pian, insa, tanara s-a deghizat pentru a nu fi observata.Cu toate acestea, se pare ca bruneta nu a scapat de scandal, iar in final a ajuns cu ambulanța la spital.

- Bianca Pop, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula iubirii, și-a șocat din nou fanii dupa ce a facut un Live pe pagina sa de Facebook in care povestea cum a fost batuta și scuipata la mare! Bruneta a a inceput sa planga isteric și sa-și arate vanataile și hainele aruncate in strada

- De ce a sunat Adela Popescu la Urgența la 3 dimineața și a ajuns pe patul de spital Adela Popescu este in prezent internata in spital. Vedeta și-a ingrijorat atat colegii, cat și fanii cand marți nu și-a facut apariția in platoul emisiunii „Vorbește Lumea” de la Pro TV. Se pare ca, luni noapte, Adela…

- Brigitte Pastrama susține ca fiul ei i-a vandalizat casa și i-a furat mașina, iar impreuna cu prietenii lui consuma substanțe interzise. Vedeta trece prin momente de coșmar dupa scandalul imens cu propriul fiu, Robert!