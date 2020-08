Stiri pe aceeasi tema

- Daca in trecut au dat dovada de gesturi de tandrețe unul fața de altul, iar mai apoi s-au desparțit, se pare ca de aceasta data lucrurile s-au așezat in relația Biancai Dragușanu cu afaceristul din Mediaș și și-au mai acordat o șansa.

- Bianca Dragușanu a vorbit despre momentele prin care trece, dar și cum a ajuns sa se separe de Victor Slav, apoi a povestit ca Tristan Tate nu știa cine ca este prezentatoare TV. Bianca Dragusanu a facut anuntul. Revine in televiziune: "Din toamna ne revedem" "Mi-am dat seama ca avem…

- Alex Bodi (35 ani) cunoscutul om de afaceri și iubitul Biancai Dragușanu (38 ani) a avut probleme cu legea. Polițiștii l-au prins in timp ce conducea bolidul din dotare cu 104 km/h prin Capitala. Se pare ca acesta trebuia sa fie in izolare la domiciliu, in perioada 13-25 iunie, pentru ca este proaspat…

- Idila dintre Bianca Dragușanu, Alex Bodi și Daria pare ca nu se mai termina. Dupa ce s-a iubit o perioada cu Daria, afaceristul, dupa spusele rusoaicei, și-o dorea de soție, doar ca, intre timp, s-a reintors in brațele Biancai Dragușanu.

- Pe pagina ei de facebook, mama Biancai a distribuit detalii despre inmormantare, iar pe pagina decedatei a postat mai multe emoticoane triste la mesajele de condoleanțe, dar și la o melodie intitulata "Amintiri", intrepretata de Cristi Minculescu, preferata decedatei. Citeste si: Bianca Dragusanu,…

- Incurcate sunt caile dragostei iar cel mai bun exemplu este relația tumultoasa dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Cei doi s-au desparțit, s-au impacat, au divorțat și tot așa, pana ce au ajuns sa fie...prieteni.

- Toate drumurile duc la... Alex Bodi, care de cateva saptamani a ieșit din relația cu Bianca Dragușanu, insa nu e singur. Afaceristul a marturisit ca are o noua iubita, dar chiar și așa barbatul e inconjurat de femei frumoase. Carmen de la Salciua a aparut in bolidul sau de zeci de mii de euro!