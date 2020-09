Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou adio, iar de data aceasta se pare ca definitiv. Ei bine, vedeta e deja in compania unui alt barbat, iar Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate și cu cine s-a intalnit Alex Bodi la Manaco! Ei bine, iata ca nu doar ca s-au separat, insa Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragușanu, una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, pare ca nu este atat de pretențioasa cum crede lumea atunci cand vine vorba de haine sau costume de baie. Chiar daca lumea crede ca iubita afaceristului Alex Bodi cheltuie mii de euro pe țoale, lucrurile nu stau deloc așa. Câți bani…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu se mai satura unul de celalalt, motiv pentru care s-au lasat fotografiați in timp ce se sarutau pasional pe taram franțuzesc. ”Porumbeii” nuau uitat de imaginea lor și s-au asortat din cap pana in picioare.

- In aceste momente, blondina si Bodi s-au impacat, insa Bianca este un pic sceptica in ceea ce priveste fidelitatea fostului ei sot. Dupa ce rusoaica a declarat ca Alex Bodi a chemat preotul acasa, semn ca și-o dorea de soție, acum afaceristul ii da replica rusoaicei. Citeste si: Bianca Dragusanu,…

- Iubitul Biancai Dragușanu, aflat la volanul uneia dintre mașinile sale luxoase, a fost oprit de agenții rutieri pe șoseaua Pipera. Era abia trecut de miezul nopții, iar fostul soț al focoasei blondine reușise sa depașeasca limita de viteza, avand nu mai putin de 104 km/h. A fost legitimat,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu mai contenesc in a-și uimi fanii. De cand s-au impacat, cei doi amorezi se afișeaza doar in ipostaze tandre, demne de indragostiți. Vazand ce femeie superba are langa el, așa cum era de așteptat, celebrul afacerist nu și-a mai putut lua ochii de la frumoasa blondina…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu contenesc sa-și uimeasca fanii! Dupa ce afaceristul i-a declarat blondinei dragostea pe rețelele de socializare, cei doi nu-și mai ascund iubirea și iși dau frau liber sentimentelor prin sarutari și tandrețuri, chiar in vazul tuturor!