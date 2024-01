Stiri pe aceeasi tema

- Este anul schimbarilor pentru Bianca Dragușanu. Dupa ce a decis sa renunțe la acidul hialuronic din buze, diva și-a dat jos extensiile. Iata cum arata parul natural al Biancai Dragușanu. Iubita lui Gabi Badalau s-a postat pe internet fara extensiile lungi cu care și-a obișnuit fanii.

- Bianca Dragușanu recunoaște ca a exagerat cu acidul hialuronic, motiv pentru care a decis sa iși topeasca tot ce iși injectase in buze. Iubita lui Gabi Badalau are in plan alte intervenții estetice, insa marturisește ca de data aceasta nu va mai exagera.Recent, Bianca Dragușanu a fost la medicul estetician…

- Bianca Dragușanu a ajuns din nou pe mana medicilor estetician și are in plan mai multe schimbari la inceputul acestui an. Iubita lui Gabi Badalau și-a topit acidul hialuronic din buze și urmeaza sa iși faca un lifting facial.Bianca Dragușanu, in varsta de 41 de ani, nu s-a ferit niciodata sa recunoasca…

- Dupa ce i-a dat replica Claudiei Patrașcanu in urma declarațiilor facute de artista, Gabi Badalau a facut și cateva precizari despre relația lui cu Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a lasat de ințeles ca va urma sfatul blondinei, care i-a spus ca poate fi un barbat singur.

- Cristina Almașan a calcat pragul medicului estetician pentru a-și face o intervenție la nivelul sanilor. Influencerița a povestit totul pe rețelele de socializare, menționand cat este de emoționata fiind pentru prima data intr-o sala de operație.

- A trecut mai bine de o luna de cand Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, dar se pare ca ar fi aparut și primele probleme intre cei doi, la scurt timp dupa ce și-au mai acordat o șansa. Blondina nu a dorit sa faca declarații despre acest subiect, dar a dat de ințeles ca nu ar fi doar lapte…

- Victor Slav și iubita Selina au atras atenția cu ipostaza in care apar recent. Prezentatorul de televiziune și partenera lui au imbracat hainele de mire și de mireasa, fara sa fi anunțat oficial vreo casatorie. Victor Slav și Selina formeaza un cuplu de mai bine de trei ani. Cei doi au intampinat și…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au parte de o relație plina de suișuri și coborașuri, dar se pare ca tot impreuna au ramas. Vedeta l-a incurajat pe omul de afaceri sa faca mai multe schimbari in viața sa, iar acesta a ascultat de sfaturile sale și rezultatele au inceput sa se vada.