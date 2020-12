Bianca Drăgușanu este o mamă autoritară: „Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu” Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Bianca Dragușanu a vorbit despre felul in care o educa și disciplineaza pe fiica ei Sofia Natalia (4 ani). Alaturi de model, in platou a fost și micuța. Bianca Dragușanu este o mama autoritara: „Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu” „Are 4 ani. Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu. In rest pe toata lumea, cu trei lacrimi de crocodil, i-a facut knockout. La mine antrenamentul este facut și nu ma impresioneaza lacrimile. Dar, repet, mama este foarte ușor de manipulat. Victor nu mai spun. Nici nu incape indoiala. De multe ori, cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Bianca Dragușanu (38 de ani) a avut-o alaturi pe fiica ei Sofia (4 ani), a vorbit despre cum vor sarbatori Craciunul, dar a și clarificat speculațiile privind noua ei relație. Este sau nu intr-o relație Bianca Dragușanu? „Sunt foarte bine” „Cu dragostea…

- Fiica cea mica a lui Steve Jobs (n. 1955 – d. 2011), Eve (22 de ani), este protagonista unei noi campanii a brandului american de cosmetice Glossier. Eve Jobs, fiica cea mica a CEO-ului Apple și a filantropistei Laurene Powell Jobs (57 de ani), a publicat pe contul personal de Instagram doua fotografii…

- Marți, 8 decembrie, Valentina Pelinel a implinit 40 de ani. Fostul model s-a aniversat acasa alaturi de soțul ei, Cristian Borcea (50 de ani), și de copiii lor, Milan (4 ani) și gemenele Indira Maria și Rania Maria (1 an și 9 luni). Valentina Pelinel a implinit 40 de ani: „Varsta nu reprezinta decat…

- De aproape șapte ani, Antonia (31 de ani) traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de artistul Alex Velea (36 de ani). Cuplul are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 5 și, respectiv, 4 ani. Akim, fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, a implinit 4 ani Artista mai are o fiica,…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Mira (25 de ani) a dezvaluit cum s-au cunoscut ea și iubitul ei, toboșarul Andrei Ivan. Cum s-au cunoscut Mira și iubitul ei, toboșarul Andrei Ivan? Mira și Andrei Ivan formeaza un cuplu de „1 an și 3-4 luni”. „Nu știu exact. El știe mai bine”, a dezvaluit…

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Victor Slav a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui de cand a devenit tata, dar și despre noua lui relație. Victor Slav, despre rolul de tata și despre noua iubita Fiica prezentatorului TV din fostul mariaj cu Bianca Dragușanu, Sofia, a implinit toamna…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri…