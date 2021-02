Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Bianca Dragușanu e implicata intr-un scandal de proporții ce il are ca și personaj pe Alex Bodi, fostul sau soț. Vedeta a facut acuzații dure la adresa sa și dezvaluit lumii ceea ce a trait in relația cu el! Daria Radionova a facut declarații in acest sens, dar iata și reacția vedetei!

- Alex Bodi a facut primele declarații, dupa ce Bianca Dragușanu a facut publice o serie de imagini cu ea avand fața invinețita. Dupa ce blondina și-a acuzat fostul soț de violența domestica, afaceristul a ripostat, spunand varianta lui de poveste, la Xtra Night Show.

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro. Daria Radionova a facut cateva declarații bomba despre bataile pe care Bianca Dragușanu le-a primit de-a lungul timpului de la Alex Bodi, dar și despre cum a petrecut rusoaica de Ziua Indragostiților alaturi de controversatul om de afaceri.…

- Bianca Dragușanu a facut o serie de dezvaluiri, in aceasta seara, la Xtra Night Show. Vedeta vorbit despre bataile pe care le-a primit de la Alex Bodi, fostul ei soț și a recunoscut ca inca ține legatura cu o prietena comuna, care incearca sa-i aduca impreuna. Iata ce a declarat amica celor doi!

- Un nou scandal in showbiz, dupa ce in urma cu doua zile mai multe fotografii cu Bianca Dragușanu cu fața desfigurata au aparut in mediul online! Vedeta nu a trecut peste acest lucru, iar ea considera ca cel care le-a facut publice e chiar fostul ei soț, Alex Bodi! Iata declarațiile lui exclusive pentru…

- Bianca Dragușanu a facut publice imagini oripilante. Vedeta a fost batuta de fostul partener de viața, Alex Bodi, in repetate randuri. Deși in presa au aparut imagini in care avea fața tumefiata, Bianca Dragușanu spune ca acele fotografii erau de dupa ce fusese operata. Acum, Dragușanu a facut publice…