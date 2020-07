Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana marti, 1.277 de cetateni romani cu drept de vot din afara tarii s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, dintre acestia 859 optand pentru votul prin corespondenta, iar 418 pentru votul…

- Printre temele de discuție se afla și Forțele Armate ale Romaniei, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiune in afara teritoriului statului in anul 2021. Strategia naționala de aparare a tarii pentru perioada 2020-2024 este principala tema aflata pe ordinea de zi a ședinței Consiliului…

- Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, traficul la granitele tarii a crescut. In numai 48 de ore, in judet s-au intors din strainatate aproape 600 de persoane. 48 de cetateni cu domiciliul in judetul Iasi s-au reintors acasa din alte state afectate de pandemie pe 16 mai. O zi…

- Exista, pe piata politicii internationale, cativa jucatori majori recunoscuti ca factori de expertiza, cu analize preluate in documente oficiale ale institutiilor internationale si europene influentand, pe canale vizibile si in reuniuni discrete, procesul atat de sensibil al luarii de decizii, scrie…

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP. 'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- Pandemia ne invata sa ajutam! Platformele pentru cumparaturi destinate celor care nu se pot deplasa s-au dovedit a fi foarte eficiente, au fost preluate si in strainatate. Și, se pare ca au viitor si dupa trecerea pandemiei.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt izolați de aproape trei saptamani și se pare ca in aceasta perioada, lucrurile au mers foarte bine intre ei. Vedeta a marturisit ca afaceristul i-a promis o nunta ca in povești, eveniment ce va avea loc in curand. „Trei saptamani au trecut de cand suntem bine. Nu suntem…