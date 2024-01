Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de revelion, la U.P.U.-SMURD au avut nevoie de ingrijiri medicale 171 persoane, dintre care 115 au fost adulți, iar 56, copii. Patologiile au fost diverse, de la batai la excese alimentare. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Județean de Urgența Buzau, pe data de 2 ianuarie 2024…

- Politia olandeza a declarat luni ca peste 200 de persoane au fost arestate in noaptea de Anul Nou in timpul unor violente impotriva fortelor de ordine care au avut loc in intreaga tara si in urma carora zeci de politisti au fost raniti, relateaza Reuters.Politia din mai multe orase a fost atacata…

- Primii bebeluși din anul 2024 in Alba: doi copii au venit pe lume, in noaptea de Revelion, la maternitatea Spitalului județean Revelionul și Anul Nou 2024 au fost prilej de și mai mare bucurie pentru doua familii din Alba. Pentru acestea, trecerea in noul an devine motiv de dubla sarbatoare. Doi baieței…

- UPDATE Șapte persoane, calatori din autobuz, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgența Buzau, in urma accidentului de pe bulevardul Unirii. ,,In urma accidentului rutier produs pe bulevardul Unirii din mun. Buzau , la U.P.U-S.M.U.R.D. au fost transportate 7 persoane, cu varste cuprinse intre…

- Este alerta la Praga. In cursul zilei de azi, un atac armat a avut loc in centrul orașului. Incidentul, soldat cu morți și raniți, s-a petrecut langa o facultate. Iata anunțul facut de oamenii legii!

- O petrecere ce s-a tinut in Guanajuto, Mexic, s-a trasformat intr-o baie de sange. Cel putin 12 persoane au fost ucise in urma unui atac armat. Autoritatile au informat, de asemenea, ca zeci de persoane ranite au fost transportate la spitale. Victimele, tineri care petreceau inainte de Craciun Victimele…

- Poliția din capitala belgiana a intrat in alerta, dupa producerea unui atac armat soldat cu ranirea mai multor persoane. S-a intamplat miercuri seara, 6 noiembrie. Patru persoane au fost ranite, una dintre ele grav, miercuri seara, intr-un atac armat ce avut loc pe o artera comerciala importanta din…

- UPDATE – 31 octombrie Deznodamant tragic al accidentului produs aseara. In aceasta dimineața, Biroul de Presa al Spitalului Județean de Urgența Buzau a anunțat ca a decedat unul dintre barbații raniți in urma evenimentului rutier de la Crucea Comisoaiei. Aceeași sursa a venit cu detalii despre starea…