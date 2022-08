Stiri pe aceeasi tema

- Piata muncii a accelerat in iulie 2022 in Romania, aplicarile la joburi au depasit recordul din ultimul an si jumatate, iar numarul de joburi a crescut cu 28% fata de vara anului trecut, potrivit unei platforme de recrutare.Candidatii au aplicat cel mai mult pentru pozitii in Vanzari, unde…

- 7.532 cazuri noi de COVID. Rata de infectare in Capitala: 8,66 Foto: MApN Un numar de 7.532 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, 1.299 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sâmbata, Ministerul Sanatatii.…

- Un numar de 7.532 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 1.299 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 1.469 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…

- 9.339 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 463 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii.1.822 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de…

- 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Foto: MApN 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de infectare…

- 7.658 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 4.370 mai multe fața de ziua anterioara. Este recordul ultimelor patru luni in țara noastra. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in: Bucuresti – 1.524,Brasov – 473, Cluj – 467, Constanta – 444,…

- 4.107 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 114 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 18.000 de teste, a informat Ministerul Sanatatii (MS) .Potrivit MS, 856 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Peste 37.300 de aplicari trimise pe platforma de recrutare BestJobs de catre brașoveni. Platforma de recrutare BestJobs a atins un nou record de 420.000 de oferte de angajare, cel mai mare volum de joburi active din ultimii doi ani si jumatate. In plus, numarul de candidati contactati cu o oferta de…