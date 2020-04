BestJobs: Joburile de acasă au fost cele mai căutate în martie. Care sunt cele mai atractive companii Angajatii romani si-au schimbat criteriile de cautare pentru noi locuri de munca, orientandu-se preponderent spre activitati de la distanța sau de acasa, spre deosebire de lunile anterioare, cand cautarile vizau un anumit domeniu de activitate sau o companie, potrivit unui sondaj BestJobs, citat de ZF.ro. Astfel, in luna martie, platforma a inregistrat peste 250.000 de The post BestJobs: Joburile de acasa au fost cele mai cautate in martie. Care sunt cele mai atractive companii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

