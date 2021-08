Ambasada Spaniei la Bucuresti prezinta, in colaborare cu Muzeul Municipiului Bucuresti, Serile filmului spaniol: Berlanga, zambetul amar, un ciclu format din sase filme ale renumitului regizor si scenarist spaniol Luis Garcia Berlanga (foto), de la a carui nastere se implinesc anul acesta 100 de ani. Cele sase filme dispun de subtitrare in limba romana si vor putea fi urmarite in perioada 24 – 29 august 2021, incepand cu orele 20:30, in gradina Casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei, nr.151). Accesul publicului va fi gratuit, in limita locurilor disponibile si cu respectarea normelor de protectie…