Berkshire Hathaway a raportat sâmbătă cel mai mare profit operaţional trimestrial al său Cresterea ratelor dobanzilor si rezultatele mai bune la asiguratorul auto Geico au permis companiilor de asigurari din grupul Berkshire sa genereze mai multi bani in trimestrul al doilea, cu profitul in urcare cu 38% si veniturile din dobanzi si alte investitii crescand de sase ori. Dar, in timp ce profitul operational a depasit 10 miliarde de dolari, aceleasi rate in crestere au facut mai costisitoare cumpararea si modernizarea locuintelor, daunand rezultatelor companiei Clayton Homes din Berkshire si afacerilor cu produse pentru constructii si cumpararea de RV-uri de la divizia Forest River,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

