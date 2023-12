Stiri pe aceeasi tema

Gol FABULOS reușit de Papeau pentru Rapid! E faza care va face inconjurul lumii. Fanii giuleșteni tocmai incepusera sa cante „Viața mea o impart alaturi de Voluntari"

- Rapid a ajuns la cinci meciuri consecutive fara victorie, trupa lui Bergodi pierzand in Giulești cu FC Voluntari, scor 1-2. Alb-vișiniii sunt in plina criza inainte de intreruperea campionatului și, pe deasupra, și-au pierdut și sprijinul galeriei. Infrangerea de sambata e apogeul unei luni de coșmar…

- Rapid - Voluntari, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 9 decembrie, de la ora 20:45, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

„Eu sunt pregatit. Sunt foarte sigur ca pot scoate echipa din criza." Bratu așteapta telefonul șefilor lui Dinamo. Antrenorul a negociat preluarea formației cu Andrei Nicolescu.

- Rapid - U Cluj 2-3. Crsitiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a avut un discrus dur dupa meciul piedut in Giulești. Rapid a condus cu 2-0, insa U Cluj a reușit o revenire de senzație. Bergodi a avut cel mai dur discurs de cand a venit in Giulești și și-a taxat jucatorii pentru ca s-au aruncat in…

- Farul a inregistrat ultima victorie in Superliga pe 8 octombrie 2023, in meciul din deplasare cu Otelul Galati, scor 1 0. Dupa esecul sever din meciul cu FC Voluntari, scor 2 4, Farul a ajuns la sase partide la rand fara victorie in campionat, inregistrand in acest interval patru egaluri toate pe teren…

Sa nu-l mai aștepte pe Becali! „Dați-mi numarul lui Bergodi, ii trimit eu echipa de start". Replica ironica a lui Charalambous dupa ce a auzit ce a declarat italianul inainte de FCSB – Rapid

- Narcis Raducan a dat un verdict in cazul accidentarii lui Florinel Coman si e convins ca acesta se va intoarce si mai puternic dupa accidentarea suferita in partida cu FC Voluntari. Coman a plecat in Serbia, la Marjana Kovacevic, pentru a se reface la timp pentru derby-ul cu Rapid. Florinel Coman este…