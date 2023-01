Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 ianuarie, bacșișul platit la restaurant este trecut pe bonul fiscal și impozitat. Citește și: David Popovici, cel mai bun inotator din lume pe 2022 Nivelul maxim al acestuia este de 15 procente din valoarea consumației, iar operatorilor economici le este interzis sa condiționeze livrarea…

- Masa la restaurant, tigarile, sucurile, bauturile alcoolice și asigurarile auto obligatorii ne vor costa mai mult de la 1 ianuarie. De anul viitor, romanii vor plati mai mult pentru o masa la restaurant și pentru cazarea la hotel. Pentru aceste servicii, TVA-ul crește de la 5% la 9%. Romanii vor plati…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede majorarea salariilor angajaților din toate prefecturile.Astfel, prin lege se propune ca funcțiile publice din cadrul instituției prefectului devin funcții publice de stat in loc de funcții publice teritoriale, așa cum prevede acum Codul administrativ.…

- Avand in vedere prevederile OUG. Nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, Casa județeana de Pensii Covasna aduce la cunoștința beneficiarilor sistemului public de pensii urmatoarele modificari: Incepand cu 01 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie crește de la 1.586 lei la 785 lei. Incepand…

- Bacșișul platit la restaurant va fi trecut pe bonul fiscal și impozitat cu 10 la suta. Masura se va aplica de la 1 ianuarie 2023, daca legea va fi promulgata de președinte. Deocamdata, patronii și angajații din domeniul HORECA sunt rezervați in legatura cu noile prevederi.

- Modificari in taxarea pentru pacanele. Cați bani vor fi obligați sa dea inapoi cei care caștiga la jocuri de noroc Modificari in legislația taxarii jocurilor de noroc au fost aprobate marți in Comisia de Buget-finante a Camerei Deputatilor. Este vorba despre Ordonanta 16/2022 pentru modificarea si completarea…

- Dupa ce anul acesta Fiscul a luat la control influencerii și romanii care se posteaza in vacanțe și in mașini scumpe pe rețelele de socializare, acum a venit randul stomatologilor. Se pare ca 80% dintre ei nu iși declara veniturile, iar ANAF-ul s-a hotarat sa-i controleze. ANAF va trimite atat cabinetelor…