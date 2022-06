Primaria Cumpana anunta cand va avea loc prima etapa de dezinsectie

Substanta folosita este K Othrine EC 84 si nu prezinta pericol pentru sanatatea populatiei Primaria Cumpana si Consiliul Local Cumpana anunta ca, in curand, va incepe actiunea de dezinsectie in localitatea, daca vremea va fi una favorabila. "In perioada urmatoare, in… [citeste mai departe]