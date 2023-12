Benzina şi motorina s-au ieftinit înainte de Crăciun. Care sunt prețurile Benzina si motorina s-au ieftinit inainte de Craciun. Benzina standard, cea mai ieftina, costa sambata 6,38 lei litrul, fata de 6,43 lei litrul cat era vineri, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, Sos. Straulesti, sector 1. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre 6,42 lei si 6,60 lei, preturi in scadere. Pentru benzina premium, prețurile variaza de la 6,84 lei pana la 7,25 lei, de asemenea in scadere. Cea mai ieftina motorina standard costa sambata 6,89 lei litrul, comparativ cu 6,92 lei cat era vineri, si se gaseste la mai multe statii Socar din Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

