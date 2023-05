Stiri pe aceeasi tema

- Benny Adegbuyi a avut parte de o primire de zile mari in Germania. Greul Romaniei se pregateste pentru marea lupta din gala GLORY 86, care este sambata, de la 21:00, LIVE in AntenaPLAY. Romanii care si-au facut echipa de fotbal in Germania s-au organizat pentru batalia lui Benny din GLORY. Ei i-au pregatit…

- VIDEO: Luptatorul din Aiud, Benny Adegbuyi, intampinat de un grup de supoteri romani in Essen, unde va lupta in gala Glory Luptatorul din Aiud, Benny Adegbuyi va lupta sambata, 27 mai, impotriva francezului Sofian Laidouni in cadrul Galei Glory Grand Prix 86, la Grugahalle din Essen, Germania. Benny…

- Anglia – Brazilia 1-1 (4-2 d.l.d), in Finalissima 2023. Imaginile bucuriei cu jucatoarele nationalei Angliei, in momentul in care au primit medaliile si trofeul. Finalissima 2023 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Anglia si Brazilia au oferit un show total pe Wembley si exclusiv in AntenaPLAY. Gazdele au…

- Micuta minge de celuloid nu a avut niciun secret pentru ei. Sute de copii din mai multe tari s-au intrecut in Polivalenta din Dumbravita la editia a treia a Championships Trophy, un puternic turneu de tenis de masa international. Jucatorii gazda de la CSC Dumbravița si-au luat partea leului si au obtinut…

- Luptatorii care vor urca duminica in ringul de la Sala Sporturilor Constantin Jude au avut o ultima intalnire inainte de meciuri la Iulius Town din Timișoara, unde au fost incurajați de aproape 1.000 de persoane. Gala Dynamite Fighting Show se va desfașura cu casa inchisa dupa ce toate locurile au fost…

- Jon Berceni a fost invins, la decizie, de Prince Aounallah, in gala Hexagone MMA 7! Sportivul roman a pierdut toate rundele, cei trei judecatori dandu-l caștigator, in unanimitate, pe luptatorul francez. Meciul a putut fi urmarit, in exclusivitate, in AntenaPLAY. La profesioniști, Jon Berceni a bifat…

- Ștefan Orza a fost invins in runda a doua de Chico Kwasi, in GLORY 84! Sportivul roman a fost trimis de trei ori, la podea, astfel ca arbitrul a oprit meciul și l-a declarat caștigator pe olandezul Chico Kwasi. Gala a fost urmarita, in exclusivitate, in AntenaPLAY. Acesta a fost primul meci, pentru…

- Jucatoarea croata de tenis Donna Vekic a castigat turneul de la Monterrey, dupa ce a invins-o pe sportiva franceza Caroline Garcia, scor 6-4, 3-6, 7-5. Meciul a durat doua ore si 29 de minute. In varsta de 26 de ani, Vekic a obtinut al patrulea titlu WTA, primul din 2021.