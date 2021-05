Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a parut sa respinga, miercuri seara, apelul presedintelui american, Joseph Biden, de reducere imediata a bombardamentelor asupra teritoriului palestinian Fasiei Gaza. "Eu sunt determinat sa continuam aceasta operatiune pana cand este…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a declarat luni seara ca il va suna din nou pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, pentru a discuta despre conflictul cu grupurile islamiste din Fasia Gaza. "Voi vorbi cu premierul israelian peste circa o ora (...)", a declarat Joseph Biden,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis, intr-un discurs sustinut sambata noapte, ca armata tarii sale va lovi miscarea Hamas, care a continuat atacurile cu rachete asupra Israelului in cursul weekendului, atata timp cat va fi necesar, relateaza dpa, preluata de Agerpres.

- La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in sudul tarii, la Tel Aviv insa, pentru prima oara de la escaladarea violentelor luni, si in nordul Israelului.Intre timp, fortele aeriene israeliene au lovit pozitii ale Hamas din Fasia Gaza vizand, printre altele, obiective…

- Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP. "Am avut o…

- Presedintele SUA Joe Biden se va intalni vineri prin videoconferinta cu prim-ministrii din Australia, India si Japonia, a anuntat marti New Delhi, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cele patru tari formeaza o alianta informala supranumita ''Quad'', care vizeaza sa contrabalanseze puterea chineza. Aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit miercuri cu președintele american Joe Biden pentru prima data de la sosirea la Casa Alba luna trecuta, potrivit AFP.Cei doi lideri au abordat probleme legate de pacea din Orientul Mijlociu, „amenințarea iraniana” și gestionarea pandemiei…