Beneficiile ceaiului de mușețel. Are proprietăți antiinflamatoare și antispastice Mușețelul, denumit și mușețel german sau romanita sau moruna, este o planta care este originara din Europa, Africa și Asia și este acum cultivata și in America de Nord. Ceaiul iti calmeaza stomacul si te poate ajuta sa ai un somn mai bun, iar uleiul esential iti creste bunadispozitie. Cu siguranta, recunosti musetelul: are un miros puternic si parfumat, o tulpina ramificata și flori galbene, cu petale albe. Planta contine compusi benefici pentru sanatatea umana, cum ar fi: flavonoide (apigenina si luteolina), uleiul volatil, azulena, camazulena, matricina, acizi fenolici, acizi grasi, cumarina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gerbera este o planta cu flori in culori vibrante. Exista in jur de 40 de specii, raspandite din Africa, Madagascar și pana in Asia tropicala și America de Sud, scrie gradinamea . Gerbera poate fi plantata in gradina, in ghivece individuale sau in jardiniere, la un loc cu alte specii de plante. Exista…

- Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) si cele sase confederatii din Europa, Asia, Africa, Oceania, America de Sud, America de Nord, Centrala si Caraibe au reiterat si au subliniat cu fermitate ca nu vor recunoaste infiintarea unei Superligi europene cu circuit inchis, relateaza agentiile internationale…

- Micuțele fructe portocalii de physalis, cu aspect de bomboane, sunt apetisante și au un gust dulce, aromat și racoritor. Psysalis sunt fructe foarte apreciate, bogate in vitamine și substanțe nutritive excelente pentru sanatate și imunitate. Psysalis peruviana este singura dintre cele aproape 80 de…

- Pulpa roz a fructelor de guava este deosebit de bogata in vitamina C, antioxindați, potasiu și fibre. Dar de la guava se consuma și frunzele din care se pregatesc o mulțime de decocturi și infuzii bune in diverse afecțiuni. Guava sau marul de guava este un fruct deosebit de gustos, cu o coaja verde…

- ​FIFA a stabilit ca numarul de echipe la turneul final al Cupei Mondiale feminine va creste de la 24 la 32, începând cu editia din 2023."Dupa succesul uimitor al editiei din 2019, s-a luat decizia de a extinde Cupa Mondiala feminina la 32 de echipe si, astfel, de a continua…

- Ardeiul iute, planta care are poate cele mai multe beneficii pentru sanatate, are proprietatea de a opri rapid sangerarile. Consumul ardeiului iute, spun specialistii, previne boli cardiovasculare, amelioreaza reumatismul, combate cancerul, stimuleaza pancreasul si ajuta la functionarea plamanilor.

- Impact Developer & Contractor a caștigat doua distincții la secțiunea Property Development și una la secțiunea Architecture, pe regiunea europeana, in cadrul prestigioasei competiții International Property Awards 2020 - 2021. Premiile obținute sunt: 5 Star Award - Best Developer Website Romania pentru site-ul …