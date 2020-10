Beneficii ale gutuilor asupra sănătăţii Proverbul cu un mar pe zi tine doctorul departe e perfect valabil si in cazul gutuilor. Aceste fructe parfumate ale toamnei au calitati dovedite in lupta cu racelile, dar si in batalia cu cistita, colita sau depresia. Gutuia, un fruct de toamna recomandat pentru un corp sanatos 10 cele mai importante beneficii ale prunelor Legenda spune ca Afrodita a venit in Elada adusa de spuma marii, avind un c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Gutuia este un fruct minunat, care poate aduce numeroase beneficii celor care știu cum sa o foloseasca in mod corect. Astfel, nu numai ca ii poți da un „boost” sanatații tale, dar poți sa și slabești!

- O gasești ușor, in zonele de cimpie și deal – pe terenuri agricole, prin pirloage și pe marginea drumurilor – din vara pina toamna tirziu. Are florile albe sau ușor roz, sub forma de pilnie și fara miros. In copilarie, tratam cu frunze de volbura ranile minore și juliturile, dupa o zi de zbenguiala.…

- Toate parțile componente ale gutuiului se folosesc in scopuri terapeutice: frunzele, fructele, simburii, cotorul fructului și chiar scoarța de pe crenguțele tinere ale gutuiului. Cu un continut ridicat de apa (70-72%), zaharuri (6-13%), vitamine (A, B, PP) si minerale (calciu, fier, fosfor, potasiu),…